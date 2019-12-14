Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz yolculuğu" fotoğrafına oy veren Topaloğlu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.

Topaloğlu, AA'nın fotoğraf yarışmasını her yıl ilgi ile takip ettiğini anlatarak, fotoğrafların her birinde bir anlam ve yaşanmışlık bulunduğunu, üç kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar yer aldığını dile getirdi.