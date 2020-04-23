Okçuluk Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."