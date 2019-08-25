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Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası

1 saat önce

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan milli sporcu Mete Gazoz, rakibine mağlup oldu.

Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası, System.String[]

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan milli sporcu Mete Gazoz, rakibine mağlup oldu.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya maçında milli sporcu Mete Gazoz, Güney Koreli Lee Jinyong karşılaştı. Müsabakayı 10-9 kaybeden Mete, şampiyonayı 4. sırıda bitirdi.

Türkiye, 17 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı. İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalya alırken, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı ile makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu bronz madalya elde etti.

Mete Gazoz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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