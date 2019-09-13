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Okçuluk için antrenör adayları eğitime başladı

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu, eğitimlerine başladı.

Okçuluk için antrenör adayları eğitime başladı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu, eğitimlerine başladı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilen kursun açılışın töreninde konuşan Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, Türk okçuluğunu ülke geneline yaymak için başka şehirlerde de kurs açabileceklerini söyledi.

Okçuluk antrenörlüğü kursu ilk olduğu için çok fazla talep gördüğünü belirten Toksöz, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fazla talebe rağmen Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının eğitimlerin faydalı olması için sayıyı 50 kişi ile sınırlandırdığını anlatan Toksöz, kursiyerlerin başarılı olacağına da vurgu yaparak "Atalarımızdan aldığımız bu tarihi değeri sizler nesilden nesile aktarmış olacaksanız." dedi.

Diğer taraftan Okçular Vakfı'nın yeni internet sitesi ile yeni logosu da tanıtıldı.

İlk antrenörlük eğitimi

Resmi Gazete'de 21 Şubat'ta yayımlanan kararname ile kurulan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk antrenörlük eğitimini İstanbul'da düzenleyeceği eğitimle kursiyerlere aktaracak.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve başvuruların e-devlet üzerinden alındığı kurs, 50 kişi ile sınırlı olacak ve 23 Eylül'e kadar sürecek.

Eğitim bitiminde yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı olan kursiyerler, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi almaya hak kazanacak.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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