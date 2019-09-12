Son Dakika Haberleri: Okçuluk için antrenör yetiştirilecek
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Okçuluk için antrenör yetiştirilecek

1 saat önce

Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri yarın 14.00'te Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilecek.

Okçuluk için antrenör yetiştirilecek, System.String[]

Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri yarın 14.00'te Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 21 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlan kararname ile kurulan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk antrenörlük eğitimini İstanbul'da düzenleyeceği eğitimle kursiyerlere aktaracak.

Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve başvuruların e-devlet üzerinden alındığı kurs, 50 kişi ile sınırlı olacak ve 23 Eylül'e kadar sürecek.

Eğitim bitiminde yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı olan kursiyerler, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi almaya hak kazanacak.


Türk okçuluğunu yurt genelinde yaygınlaştırmak için ihtiyaç dahilinde eğitim ve kurslar düzenlenmeye devam edecek.

Okçular Tekkesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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