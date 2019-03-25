Son Dakika Haberleri: Okçuluk İl Birinciliği Başladı

Okçuluk İl Birinciliği Başladı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.

Okçuluk İl Birinciliği Başladı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada Bugün başlayan müsabakalarda Sporcular; Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler kategorilerinde 5 gün boyunca mücadele edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yoğun bir katılımla başlayan Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:39 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid, Mbappe İçin PSG'ye 280 Milyon Euro Teklif Edecek! THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi Brezilyalı Model Izabel Goulart, Alman Futbolcu Kevin Trapp İle Evleneceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:48:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okçuluk İl Birinciliği Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]