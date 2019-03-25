Okçuluk İl Birinciliği Başladı
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.
İl Müdürlüğü Atatürk
Spor Kompleksi Yan Açık Sahada Bugün başlayan müsabakalarda Sporcular; Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler kategorilerinde 5 gün boyunca mücadele edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yoğun bir katılımla başlayan Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:39 Kaynak: İHA
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