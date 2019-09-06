Son Dakika Haberleri: Okçuluk İl Birinciliği'nden Spor A.Ş, 8 madalya ile ayrıldı
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Okçuluk İl Birinciliği'nden Spor A.Ş, 8 madalya ile ayrıldı

37 dakika önce

Kayseri Büyükler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Okçuluk İl Birinciliği'nden Spor A.Ş, 8 madalya ile ayrıldı, System.String[]

Kayseri Büyükler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş sporcuları 8 madalya alarak isimlerinden söz ettirdi.


Kayseri Büyükler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları 4-5 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakalar sonunda Spor A.Ş. forması giyen sporculardan Olimpik Yay Bayanlar Kategorisinde Fatma Maraşlı birinci, Olimpik Yay Erkekler Kategorisinde Kutay Tek ikinci, Mevlüt Mert Atay üçüncü oldu. Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde ise; Egemen Uslu birinci, Yunus Emre Arslan ikinci, Makaralı Yay Bayanlar Kategorisinde de, Gizem Elmaağaçlı birinci, Büşra Nur Gürlek ikinci, Tuğçe Erciyes üçüncü oldu. - KAYSERİ

Kayseri, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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