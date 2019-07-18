Son Dakika Haberleri: Okçuluk kupasına Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu
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Okçuluk kupasına Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu

2 saat önce

17 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Okçuluk Kupası yarışmaları tamamlandı.

Okçuluk kupasına Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu, System.String[]
17 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Okçuluk Kupası yarışmaları tamamlandı.

Okçuluk Kupasına Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu. Hem Bayanlar kategorisinde hem de Erkekler kategorisinde önemli dereceler alan Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü adınsan sıkça söz ettiriyor.

Makaralı Yay Bayanlar kategorisinde İlkim Şevval Sakıcı birinci olurken, Ece Hasapra ise ikinci oldu. Olimpik Yay Bayanlar kategorisinde Azra Görücü üçüncülük elde etti. Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Serdar Batuhan Yeter birinci olurken, Yunus Emre Arslan ikinci ve Furkan Akgün ise üçüncü oldu. Olimpik Yay Erkekler kategorisinde Kutay Tek birinci olurken, Hamza Yücel ikinci ve Abdullah Deniz Hafız üçüncü oldu.

Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Almış oldukları derecelerden dolayı sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"denildi. - KAYSERİ
Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
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