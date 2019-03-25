Son Dakika Haberleri: Okçuluk Kursu Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

Okçuluk Kursu Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

4 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "Geleneksel okçuluk" kursu öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.

Okçuluk Kursu Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "Geleneksel okçuluk" kursu öğrencileri şehitlik ziyaretinde bulundu.

Okçuluk sporunun öncelikle sadece bir spor değil kültürel bir miras olduğunu belirten Usta Öğretici Selim Erdoğan, "Öğrencilerimizle başladığımız kursumuz oldukça başarılı şekilde devam ediyor. İlçe Kaymakamı sayın Abdulkerem Abbasoğlu kursumuza her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu gün öğrencilerimize kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar'ı anlattık. Onlarla beraber şehitliği ziyaret edip dua ettik. Onlara Dumlupınar'dan başlayan mücadele ile Yunan'ın İzmir'de denize nasıl döküldüğünü anlattık. Geleneksel okçuluk kursu kursiyerlerimizin, böyle bir atmosferi yaşamaları öğrencilerimizde de farklı bir heyecan ve duygular yaşamalarına neden oldu" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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