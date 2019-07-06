Son Dakika Haberleri: Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya
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Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı.

Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde  İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
Almanya, Berlin, Spor
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