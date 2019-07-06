Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya
1 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
'nın başkenti Berlin
'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı
ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere
'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.
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