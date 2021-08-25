Üye Girişi
Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, transfer tekliflerine kapalı Açıklaması - Son Dakika

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, transfer tekliflerine kapalı Açıklaması

25.08.2021 10:57
Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, transfer tekliflerine kapalı Açıklaması, System.String[]

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, bazı ülkelerden dolaylı transfer teklifi aldığını ancak Türk sporuna hizmet etmeye devam etmek istediğini söyledi.

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, bazı ülkelerden dolaylı transfer teklifi aldığını ancak Türk sporuna hizmet etmeye devam etmek istediğini söyledi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlar öncesinde de diğer ülkelerin kendisiyle ilgilendiğini ancak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra ilginin daha da arttığını belirtti.

Okçulukta genel olarak her dört yıllık sürecin sonucunda ülkeler arasında bu tip değişimlerin olduğunu dile getiren Ergin, "Özellikle antrenörlerin bu tip değişimleri çok olağandır. Benimle de ilgilenen birkaç ülke vardı. Gerçekten bu bir anlamda gurur verici ama diğer taraftan bu ülkelerin hepsi benim Türkiye'ye karşı olan vefa duygumun ne kadar yüksek olduğunu, kendi sporcularımla çalışmaya ne kadar önem verdiğimi ve ne kadar Türkiye'deki yaşantımdan memnun olduğumu biliyorlar. Özellikle bütün görüşmelerimizde, günlük sohbetlerimizde bunu herkese dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Bunun için resmi bir teklif gelmiş durumda değil ama resmi teklifin ön görüşmelerini, ön hissettirmelerini yapıyorlar." diyen Ergin, "(Şöyle olsa ne düşünürsün?) gibi bir takım sorularla uzun süredir karşılaşıyordum. Olimpiyatlardan sonra diğer ülkelerin ilgisi daha da artmaya başladı. Özellikle ABD, Kanada gibi ülkelerden insanlar benimle ilgilenmeye başladı. Orada tabii iyi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Daha önce girmediğimiz kontratımla ilgili konulara, buradaki çalışma düzeniyle ilgili konulara girmeye başladılar. Dediğim gibi benim ülkeme olan sevgimi bildikleri için şu an resmi bir teklifi yapacak cesareti bulamadılar diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Ergin, olimpiyat madalyalı antrenörlerin dünyadaki ortalama aylık kazancıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Bütün dünyada bir rayiç bedelin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda olimpiyat madalyası kazanmış seviyede bir antrenörün 15 bin doların altında çalışması herhangi bir ülkede pek mümkün değil. Türkiye'ye de yabancı bir antrenör gelse bunu isteyecektir. Herhangi bir ülkedeki antrenör başka ülkeye gitse, şu anki okçuluk antrenörlerinin karşılığı bu miktar. Profesyonel spor branşlarıyla karşılaştırıldığında bunlar çok büyük rakamlar değil. Son yıllarda okçuluğun gelişimiyle birlikte, dünyada bu anlamda da bir gelişim oldu. Bundan 5-6 yıl öncesinde 10 bin doların altındaki rakamlarla antrenör arkadaşlarımız başka ülkelerde çalışıyorlardı ama şu anda mevcut rakamlar o seviyede."

"Resmi bir teklif gelirse kararınız ne olur?" sorusuna Ergin, "Böyle bir teklifi bana getirmeye kimsenin resmi olarak cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Ben hiçbir görüşmeyi bu noktaya getirmemeye gayret ediyorum. Herhangi bir beklentim olmaksızın kendi ülkemde, kendi ülkemin çocuklarıyla, kendi ülkemin başarısı için çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu gurur da beni her anlamda tatmin ediyor. Herhangi bir maddiyat hiç kimseyle konuşmam. Bugüne kadar da sağ olsun başkanımız, yönetimimiz beni bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmemişlerdir." yanıtını verdi.

Ergin, "Beni yetiştiren, bugünlere getiren kişiler halen federasyonumuzu yönetiyor. Dolayısıyla benim onlara karşı vefa borcum var ve bu vefa borcunu hiçbir parayla karşılaştırmam. Başkanımız beni kovmadığı sürece ülkeme hizmet etmeye devam etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Olimpiyatlardan sonra okçuluğa ilgi arttı"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un elde ettiği şampiyonluktan sonra okçuluğa ilginin arttığına işaret eden Yusuf Göktuğ Ergin, "Olimpiyattan sonra okçuluk günlük hayatta insanların konuşmaları arasında geçer hale geldi. Biz de bunu toplum içerisinde bazı yerlerde otururken etraftan duymaya başladık." dedi.

Mete Gazoz'u artık herkesin tanıdığını vurgulayan Ergin, "Yazılı ve görsel basında okçuluktan çok fazla bahsediliyor. Bu tabii ki bir yerde gurur verici, diğer taraftan bilmediğimiz bir mecra. Biz de bu alanı nasıl etkili yönetebiliriz, bu alanda nasıl Türk okçuluğunun faydasına çevirecek şekilde hareket edebiliriz, bunun çalışması içerisindeyiz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı'mız sporcularla tek tek ilgilendi"

Ergin, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Çok güzel bir geceydi." diyen Ergin, kabule ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız bütün madalya alan sporcularımızla tek tek ilgilendi. Onlarla çok samimi bir ortamda, çok samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ben bu anlamda gerçekten çok mutlu oldum. Sadece oradaki 13 sporcumuz değil, olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden 108 sporcumuz da çok değerli. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunu konuşması sırasında birçok kez dile getirdi. Sporcularımızla olan iletişimi beni gerçekten çok mutlu etti."

"Paris 2024 artık bizim için daha önemli bir olimpiyat"

Olimpiyatlardan döndükten sonra Gençler Dünya Şampiyonası'na gittiğini belirten Ergin, "Sporda bana göre dinlenecek bir durum yok. Evet olimpiyat madalyası kazandık. Belki de 100 yıldır üzerinde çalıştığımız, hayalini kurduğumuz bir madalyaydı. Bu hayale ulaşmış olmak bizim için muhteşem gurur verici. Ama diğer taraftan ödül töreni bittiği andan itibaren sorumluluklarımız artmış şekilde, beklentilere cevap verebilmek için daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkında olarak, hazırlıklarımızın başlangıcını yaptık." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle ilgili de konuşan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paris 2024 artık bizim için daha önemli bir olimpiyat. Çünkü Paris'e bir ilki başarmaya değil, başardıklarımızı yenilemeye, daha iyilerini başarmaya gideceğiz. Tokyo'dan döner dönmez Genç Dünya Şampiyonası'na gittim. Çünkü biz Mete'yi, Yasemin'i (Ecem Enegöz) 13-14 yaşında bünyemize katıp, milli takım çalışmalarına dahil edip, bu günlere getirebildik. O yüzden her zaman gençler bizim için çok önemli. Şu anda da yeni gençler keşfetmeye, onları olimpik havuzlarımıza dahil edip geliştirmeye çalışıyoruz."

Tokyo Olimpiyatları sonrası faaliyetler hakkında bilgi veren Ergin, "Dünya Şampiyonası, arkasından Dünya Kupası finali var. Mete, Dünya Kupası finalinde de yarışacak. Olimpiyat şampiyonu olarak oraya gidecek, beklenti de olacak. Bu beklentiyi karşılayabilmek lazım. Ben şöyle bakıyorum; olimpiyat oyunları maraton yarışı gibi değil. İpi göğüslediğinizde iş bitmiyor. Olimpiyat madalyasını, bir sonraki yarış için sizi daha fazla cesaretlendiren, daha doğru kararlar almanız anlamında sizi motive eden bir başarı olarak görüyorum. Bunu da tabii ki Dünya Şampiyonası'nda alacağımız sonuçlarla perçinlemek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, transfer tekliflerine kapalı Açıklaması - Son Dakika Spor


Son Dakika

Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor 12:14 Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor 11:49 Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Yıllar önce 11:42 Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı 11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor 10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim 10:30 Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi         
12:20
Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi         
12:12
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada         
11:25
Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü         
11:03
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
10:17
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, transfer tekliflerine kapalı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement