Okçuluk Milli Takımı Gelibolu'da kamp yapacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 15 günlük kampa girecek olan Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix 1. Ayak karşılaşmalarına burada hazırlanacak.

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun bir süre ara verilen Okçuluk Milli Takım kampına Gelibolu Mehmetçik Stadı ev sahipliği yapacak.

Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Grand Prix 1. Ayak karşılaşmaları için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki kamp 1-15 Mart tarihleri arasında sürecek. Kampta 2 antrenör ile 14 sporcu yer alacak.

Okçuluk Milli Takım antrenörlerinden Emre Özdemir, "İyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Bunun için de gerekli koşullar Mehmetçik Stadı'nda oluşturuldu. Yapacağımız 15 günlük kamp sonunda katılacağımız Avrupa yarışmalarında sporcularımız yine madalyalar alacaktır." diye konuştu.