Okçuluk Milli Takımı'nda Mete Gazoz, olimpiyat kotası elde etti

Okçuluk Milli Takımı'nda milli sporcu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda yarı finale yükselerek bireysel olimpiyat kotası aldı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçu Mete Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mete, bu sonuçla olimpiyat kotası elde etti.

Karşılaşmanın ardından Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Mete, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

Göktuğ Ergin de iki sporcuyla olimpiyatlara katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yasemin Ecem Anagöz, gümüş madalya aldı

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Fransız rakibi Lisa Barbelin'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, resmi sitesinden "Kotanın ismi belli olduğu" başlığıyla yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz. Emeği geçen tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.