Okçuluk Milli Takımı'nın Gelibolu'daki kampı başladı

Gençler-Kadetler Okçuluk Milli Takımı'nın kampı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başladı.

Milliler, 26 Kasım Mehmetçik Stadyumu'ndaki tesislerde kampa girdi. Çalışmalar 12 sporcu ve 4 antrenörle devam ediyor.

Milli sporcular kampın sonunda 2-7 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak Avrupa Gençlik Kupası ile 9-15 Ağustos'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenecek Açık Hava Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'na katılacak.

Okçuluk Milli Takım antrenörlerinden Emre Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kampımız iyi başladı. İnşallah böyle devam eder. Sporcularımız oldukça hırslı. Bir eksiğimiz yok. Koşullar sporcularımızın çalışması için oldukça uygun." diye konuştu.