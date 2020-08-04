Okçuluk Milli Takımı'nın olimpiyat hazırlığı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'da 5-20 Ağustos'ta yapılacak kampta 6'sı kadın 12 klasik yay sporcusunun, pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüreceğini söyledi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini açıklamasının ardından, gelecek yılın planlamasına başladıklarını anlattı. Olimpiyat hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te yarın başlayıp 15 gün sürecek kampa gireceklerini aktaran Ergin, kampta 6'sı kadın olmak üzere 12 klasik yay sporcusunun, 5 milli takım antrenörü ve teknik ekiple 19 kişilik kadronun yer alacağını dile getirdi.

"AVANTAJLI KONUMDAYIZ"Olimpiyata okçuluk milli takımı olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Ergin, olimpiyatların ertelenmesinin ardından yeni çalışma programlarıyla sporcularının performansını artırmayı istediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle bu yıl dünya kupası organizasyonlarının gerçekleşmeyeceğine dikkati çeken Ergin, "Hedef 2021 olimpiyatlarında madalya kazanmak. 1 Eylül sonrası dünya sıralamasına puan veren yarışmaların yapılması bekleniyor. Biz bu süreci takip ediyoruz. Sporcularımızın dünya sıralamasındaki yeri önemli. Pandemi sürecinin gidişatına göre kota yarışmaları gerçekleşmez, olimpiyatların dağıtılmayan kotaları dünya sıralamasına göre verilirse avantajlı konumdayız. Amacımız bu avantajı kaybetmemek" diye konuştu.

Sporcuların mevcut formunu korumak ve gelecek yıl için sakatlık veya başka problemle karşılaşmamak için kamp çalışmalarına önem verdiklerine değinen Ergin, kampta sporcuların hem kuvvet ve dayanıklılık için fiziksel koruma, hem de teknik çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.