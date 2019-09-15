Okçuluk: Türkiye Şampiyonası

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.



100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 75 kulüpten 464 sporcu katıldı.



Dereceye giren sporcular ile kulüplere madalya, kupa ve diğer ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Şampiyonanın oldukça güzel bir ortamda geçtiğini anlatan Ergin, "Sporcularımız, sezonun son karşılaşmasında kendi performanslarını değerlendirme şansı buldu. Bizim için yarışmanın önemi, yarın başlayacak milli takım seçme yarışmasına katılacak sporcuların belirleneceği son yarışma olması. Sezon boyunca sporcularımızın katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda topladıkları puanlarla Türkiye sıralaması oluşturduk. Her kategoride ilk 8'de yer alan sporcumuzu seçme yarışmasına davet edeceğiz." diye konuştu.

12 Eylül'de başlayan şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpler şöyle sıralandı:



Açık Hava Türkiye Şampiyonası



Klasik yay



Erkekler



1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)



2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Fatih Bozlar (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)



Kadınlar



1- Assıya Yılmazer (Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü)



2- Ezgi Başaran (Demka Okçuluk)



3- Yasemin Ecem Anagöz (Göztepe Spor Kulübü)



Karma



1- Ezgi Başaran-Çağrı Çolakoğlu (Demka Okçuluk)



2- Mustafa Şakir Oğuz-Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



3- Mete Gazoz - Elifsu Özdemir (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)



Takım



Erkekler



1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü



2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



3- Okçular Vakfı Spor Kulübü



Kadınlar



1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



2- Okçular Vakfı Spor Kulübü



3- Vedat Erbay Spor Akademisi



Makaralı yay



Erkekler



1- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



2- Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Murat Turan (Burdur Ferdi)



Kadınlar



1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)



2- Emine Azra Yılmaz (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



3- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)



Karma



1- Gizem Elmaağaçlı-Mustafa Dinçel (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Furkan Oruç-Evrim Sağlam (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Evren Çağıran-Yasemin Begüm Topkarcı (Demka Okçuluk)



Takım

Erkekler



1- Demka Okçuluk



2- Okçular Vakfı Spor Kulübü



3- Gelibolu Yarımada Spor Kulübü



Kadınlar



1- Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü



2- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



3- Okçular Vakfı Spor Kulübü

Kulüpler Türkiye Şampiyonası

Klasik yay

Erkekler

1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü



2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



3- Okçular Vakfı Spor Kulübü



Kadınlar



1- Okçular Vakfı Spor Kulübü



2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



3- Vedat Erbay Spor Akademisi



Makaralı Yay



Erkekler



1- Demka Okçuluk



2- Marmara Okçuluk Spor Kulübü



3- Okçular Vakfı Spor Kulübü



Kadınlar



1- Vedat Erbay Spor Akademisi



2- Okçular Vakfı Spor Kulübü



3- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü