Okçuluk: Türkiye Şampiyonası

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 75 kulüpten 464 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular ile kulüplere madalya, kupa ve diğer ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Şampiyonanın oldukça güzel bir ortamda geçtiğini anlatan Ergin, "Sporcularımız, sezonun son karşılaşmasında kendi performanslarını değerlendirme şansı buldu. Bizim için yarışmanın önemi, yarın başlayacak milli takım seçme yarışmasına katılacak sporcuların belirleneceği son yarışma olması. Sezon boyunca sporcularımızın katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda topladıkları puanlarla Türkiye sıralaması oluşturduk. Her kategoride ilk 8'de yer alan sporcumuzu seçme yarışmasına davet edeceğiz." diye konuştu.