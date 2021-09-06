Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı

08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılan İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Açık Hava Okçuluk Tesislerinde yapılan müsabakalardaki mücadeleler görülmeye değerdi. Büyükler kategorisinde 20 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Nefes kesen yarışmalarda Kayserili sporcuların başarılı atışları dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ