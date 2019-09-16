Son Dakika Haberleri: Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Kayseri damgası
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Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Kayseri damgası

1 saat önce

2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası müsabakalırı 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Kayseri damgası, System.String[]

2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası müsabakalırı 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Şampiyonada Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş sporcuları Makaralı Yay Bayan Takımı ve Makaralı Yay Mix Takımı Türkiye birincisi oldu.


Antalya 100.Yıl Okçuluk Tesisleri'nde Yapılan 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasına 73 Kulüpten 465 sporcu katıldı. Şampiyonada, Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gizem Elmaağaçlı, Büşra Nur Gürlek ve Ece Hasarpa'dan oluşan Makaralı Yay Bayan takımı Türkiye 1.incisi olurken, Gizem Elmaağaçlı ve Mustafa Dinçel'den oluşan Makaralı Yay Mix takımıda Türkiye 1.incisi olmayı başardı. Kulüpler Turkiye Kupasinda da makaralı yay bayan ve erkek takımları Türkiye 4. sü oldu. Öte yandan, bireysel atışlar sonucunda Gizem elmaağaçlı Türkiye 4. sü olma başarısı gösterdi. - KAYSERİ

Antalya, Kayseri, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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