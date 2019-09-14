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Okçuluk: Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası

5 dakika önce

Okçulukta, 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası Antalya'da sürüyor.

Okçuluk: Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, System.String[]

Okçulukta, 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası Antalya'da sürüyor.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 73 kulüpten 180'i kadın, 465 sporcunun katıldığı şampiyona, ikinci gün atışlarıyla devam etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirtti.

Şampiyona sonucunda Türkiye sıralamasının oluşacağını, ilk 8'e giren sporcuların milli takım seçme yarışmasında yer almaya hak kazanacağını anlatan Ergin, "Şampiyona çok güzel bir havada devam ediyor. Bu şampiyona ile ön plana çıkan sporcuların performanslarını da yakından takip etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Ergin, şampiyona sona erdikten sonra milli takım kadrosunu oluşturacaklarını, zaman kaybetmeden ay-yıldızlı ekibin olimpiyatlar için çalışmalara başlayacağını vurguladı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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