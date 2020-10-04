Okçuluk: Uluslararası Antalya Challenge Yarışması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) dönemindeki ilk uluslararası okçuluk şampiyonası olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması final atışlarıyla sona erdi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde üç gün süren organizasyona 13 ülkeden 107 sporcu katıldı.

Erkekler makaralı yay finalinde Polonyalı rakibi Lukasz Przybylski'ye kaybeden Türk sporcu Evren Çağıran, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ve plaketleri törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu katıldı.

Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nda dereceler şöyle oluştu:

Makaralı yay

Kadınlar

1- Andrea Marcos (İspanya)

2- Elizaveta Knyazeva (Rusya)

3- Natalia Avdeeva (Rusya)

Erkekler

1- Lukasz Przybylski (Polonya)

2- Evren Çağıran (Türkiye)

3- Anton Bulaev (Rusya)

Klasik yay

Kadınlar

1- Magdalena Smialkowska (Polonya)

2- Sandra Cebrian (İspanya)

3- Lucilla Boari (İtalya)

Erkekler

1- Artem Makhnenko (Rusya)

2- Alessandro Paoli (İtalya)

3- Galsan Bazarzhapov (Rusya)