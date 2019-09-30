Son Dakika Haberleri: Okçulukta 2020 Tokyo takımı belirlendi
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Okçulukta 2020 Tokyo takımı belirlendi

51 dakika önce

Türkiye'yi 2020 yılında uluslararası organizasyonlarda temsil edecek Klasik Yay Okçuluk Milli Takımı belirlendi.

Okçulukta 2020 Tokyo takımı belirlendi, System.String[]

Türkiye'yi 2020 yılında uluslararası organizasyonlarda temsil edecek Klasik Yay Okçuluk Milli Takımı belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 2020 Milli Takım Seçme Yarışması yapıldı. 2019 yılı boyunca katılmış oldukları ulusal ve uluslararası yarışmalarda topladıkları puanlarla kategorilerinde ilk 8 sırada yer alan klasik yay erkek ve klasik yay kadın branşlarındaki sporcuların yer aldığı seçme yarışması sonunda ilk üçe giren isimler milli takımı oluşturdu.

Tesislerde 10 gün süren seçmelerde sporcular toplamda 8 defa sıralama, 4 kez bireysel final turu ve 4 defa da lig usulü turnuva seansı gerçekleştirerek, her bir seans sonunda puan kazanarak toplamda ilk 3 sırada yer almaya çalıştı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesi nedeniyle titiz bir şekilde milli takımı oluşturduklarını söyledi.

Ergin, "2020 Türk okçuluğu adına önemli bir yıl. Olimpiyatlarda ve diğer uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek kadroyu oluşturduk. Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Birlikte güzel başarılara imza atarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Seçmeler sonunda kadın ve erkeklerde 2020 Klasik Yay Milli Takımı'nı oluşturan isimler şöyle:

Klasik Yay Kadın Milli Takımı

1- Yasemin Ecem Anagöz

2- Zeynep Köse

3- Asya Karataylı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı

1- Mete Gazoz

2- Samet Ak

3- Muhammed Abdullah Yıldırmış

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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