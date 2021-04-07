Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması Antalya'da başladı

Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı.

Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda 30 ülkeden 244 sporcu mücadele edecek. Türkiye'nin 18 sporcuyla katıldığı turnuva 11 Nisan Pazar günü yapılacak bireysel finallerle sona erecek. Milli takımda şu sporcular bulunuyor: Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Samet Ak, Ali Aydın, Ezgi Başaran, Yeşim Bostan, Evren Çağıran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Elmaağaçlı, Asya Karataylı, Zeynep Köse, Oğuzhan Küçük, Furkan Oruç, Ayşe Bera Süzer, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Yetim, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Yakup Yıldız

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