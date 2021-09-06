Okçulukta açık hava sezonu kapanıyor

Okçulukta açık hava sezonu, Antalya'daki Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 8-12 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Böylece ulusal açık hava sezonu tamamlanmış olacak." dedi.

Şampiyonaya 600 civarında sporcunun katılacağının bilgisini veren Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda önümüzdeki yılın milli takım seçme yarışmalarından birisi. Açık hava sezonunda geçtiğimiz yıllarda yapamadığımız birçok yarışmayı peş peşe yaptık. Tüm yarışmalarımızı yaparak faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirmiş olduk. Dünya Şampiyonası'ndan sonra 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmaya başlayacağız."