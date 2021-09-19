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Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

19.09.2021 20:24
Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde iki gün süren şampiyona, final müsabakaları ile sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonucu büyük kadınlar kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği birinci, Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde ise Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci, Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Derneği ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de üçüncü sırayı aldı.

Kayseri, Okçuluk, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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