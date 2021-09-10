Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve bu yıl ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonaya, 45 ilden 400 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde makaralı yay atışları gerçekleştiriliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, şampiyonaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Şampiyonanın yılın son açık hava yarışması anlamını taşıdığını aktaran Topaloğlu, organizasyonunun milli takım oluşturma açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Organizasyon, 12 Eylül'de final atışlarıyla sona erecek.