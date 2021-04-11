Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak organizasyonu tamamlandı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 7 Nisan'da resmi antrenman atışları yapılan organizasyon, bireysel finallerle sona erdi.
30 ülkeden 244 kişinin mücadele ettiği turnuvaya katılan 18 Türk sporcu, kürsüde yer alamadı.
Rusya, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla ilk sırada bitirdi.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Klasik yay
Erkekler:
1- Galsan Bazarzhapov (Rusya)
2- Nicholas D'amour (ABD Virjin Adaları)
3- Jeff Henckels (Lüksemburg)
Kadınlar:
1- Elia Canales (İspanya)
2- Lisa Barbelin (Fransa)
3- Elisa Tartler (Almanya)
Makaralı yay
Erkekler:
1- Jozef Bosansky (Slovakya)
2- Tim Krippendorf (Almanya)
3- Lukasz Przybylski (Polanya)
Kadınlar:
1- Natalia Avdeeva (Rusya)
2- Arina Cherkezova (Rusya)
3- Stepanida Artakhinova (Rusya)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışması sona erdi - Son Dakika Spor