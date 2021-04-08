Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışmasının sıralama atışlarına geçildi

Milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Turnuvada 30 ülkeden 244 sporcu mücadele ediyor.

Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak mücadelesi Antalya 'da sürüyor.

Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor