Okçulukta Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu

Samsun
'da düzenlenecek Avrupa
Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi. Türkiye
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12'şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:
Büyükler
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz
, Fatih Bozlar
, Muhammed Bilal Güneri
Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna
, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan
Makaralı yay erkekler: Evren
Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı
, Ezgi Gizem Altınçıbık
Gençler
Klasik yay erkekler: Erdal Meriç
Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş
Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe
Demirel, Elif Nida Güner
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş
, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek
, Yasemin Begüm Topkarcı