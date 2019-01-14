Son Dakika Haberleri: Okçulukta Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu

Okçulukta Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu

20 dakika önce

Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Okçulukta Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu, System.String[]
Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12'şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:

Büyükler

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri

Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık

Gençler

Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş

Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Samsun, Avrupa, Spor
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