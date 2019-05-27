Okçulukta Dünya Kupası'nın ardından

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'da sona eren Okçuluk Dünya Kupası 3. ayağının Dünya Şampiyonası öncesinde kendileri açısından ümit verici geçtiğini söyledi.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası 3. ayağının genel olarak bekledikleri ölçüde geçtiğini belirtti.Kupada almayı bekledikleri iki madalya daha olduğunu, ancak alamadıklarını dile getiren Ergin, şunları kaydetti:"Burası, sporcularımızı son değerlendirme noktasıydı. Biz notlarımızı aldık. Eksiklerimizi gördük. Bu eksiklere rağmen bu kadar yüksek kaliteli bir katılımın olduğu yerde bir gümüş, 3 bronz madalya kazanmış olmamız ümit verici. Kendi evimizde, Antalya'da yarışmak bizim için ayrı güzel. Her zaman dünyanın en iyi organizasyon yapan ülkesi olarak adımız geçiyor. Artık hem iyi organizasyon yapan hem de kendi evinde rakiplerine karşı madalya kazanabilen bir ülke olarak gelişimimizi sürdürüyoruz. Çok genç bir kadroya sahibiz. Ümit ediyoruz ki bu çocuklar uzun yıllar Türkiye'ye madalya kazandırmaya devam edecek."Mete Gazoz: "Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyorum"Yarışmada, klasik yay karışık ve klasik yay erkekler kategorilerinde bronz madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, aldığı madalyalardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Hollanda'da 10-16 Haziran tarihlerinde yapılacak 2019 Dünya Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını aktaran milli sporcu, "Dünya Şampiyonası öncesinde böyle bir Dünya Kupası geçirmek hem benim adıma hem de Türk Milli Takımı adına önemli bir şey. Mutluyum, gururluyum. Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya için değil de altın madalya için ok atmak istiyorum. Altın madalyadan da daha önemlisi takım halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için mücadele edeceğiz. Takım kotasını aldıktan sonra hem takımda hem de ferdi olarak altın madalya almayı hedefliyorum." diye konuştu.Antalya'da sona eren Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağında Türkiye, makaralı yay erkek takım kategorisinde gümüş, klasik yay karışık takım, klasik yay erkekler ve makaralı yay karışık takım kategorilerinde bronz madalya almıştı.