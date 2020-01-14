Okçulukta gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasında

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Umuyorum ki kadın ve erkek milli takımlarımız kotayı alıp bundan sonra olimpiyat madalyası için mücadele edecekler." dedi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salon Okçuluk Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapan İzmir'in okçuluk açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

İzmir'deki kulüp ve sporcu sayısının fazla olduğunu hatırlatan Topaloğlu, "2020 yılına İzmir'de başlayalım istedik. Göztepe Spor Kulübü de çok başarılı bir şekilde başladı. Milli takımlarımızda bulunan 3 önemli sporcuyu transfer ettiler. Bundan sonra Göztepe Okçuluk Spor Kulübünün okçulukta ismini duyaracağına inanıyorum." diye konuştu.

" Tokyo'da başarıyla temsil edecekler"

Samsun'daki salon şampiyonasının ardından açık hava müsabakalarına geçeceklerini belirten Topaloğlu, daha sonra ise olimpiyatlara odaklanacaklarını dile getirdi.

Bütün hazırlıkları olimpiyatlara göre yaptıklarını anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Olimpiyat kota yarışları çok önemli. İlk kota yarışması da 20-26 Mayıs'ta Antalya'daki Avrupa şampiyonası olacak. Umuyorum ki kadın ve erkek milli takımlarımız kotayı alıp bundan sonra olimpiyat madalyası için mücadele edecekler. Hem Avrupa şampiyonasının Türkiye'de düzenlenmesi hem bu organizasyonda kota yarışmasının olması şansımızı arttırıyor. Ondan 15 gün sonra Berlin'de takım kota yarışmaları yapılacak. Her iki takım halinde olimpiyatlara katılmayı amaçlıyoruz. Sporcularımız şu anda Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Umuyorum ki takımlarımız bu başarıyı gösterecek ve bizi Tokyo'da başarıyla temsil edip madalya ile dönecekler."

İzmir Büyükşehir Belediyesporun önümüzdeki eylülde gerçekleştirilecek dünya kupası final mücadelesine ev sahipliği yapmak istediğini hatırlatan Topaloğlu, Uluslararası Okçuluk Federasyonu'nun konuya sıcak baktığını, kendilerinin de bu talebi desteklediğini sözlerine ekledi.