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Okçulukta hedef olimpiyat

50 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na 73 kulüpten 180'i kadın 465 sporcu katıldı.

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Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na 73 kulüpten 180'i kadın 465 sporcu katıldı.
100'üncü Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonanın 2'nci gününde bireysel atışlar yapıldı. Dereceye giren sporcular milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, şampiyonanın 2019'daki Türkiye sıralamasına puan veren son yarışma olduğunu vurguladı. Sporcuların şampiyonadaki başarısıyla ekimde düzenlenecek Türkiye Kupası finallerine katılmak için puan toplayacağını dile getiren Ergin, Türkiye sıralamasında ilk 8'e giren sporcuların milli takım seçme yarışmasında yer alacağını belirtti.
GÖKTUĞ ERGİN: HEDEFİMİZ, 2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KADIN VE ERKEK MİLLİ TAKIMINDA 6 SPORCUYLA KATILMAK
Antalya'da 15-29 Eylül'de yapılacak milli takım seçmeleriyle Avrupa şampiyonası ile olimpiyat hazırlıklarını sürdüreceklerini aktaran Ergin, "20-26 Mayıs'ta Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'na hazırlanacağız. 21-28 Haziran'da da Berlin'de Dünya Kupası 3'üncü ayak yarışması var. Bu iki organizasyonda olimpiyat kotası için mücadele edeceğiz. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadın ve erkek milli takımında 6 sporcuyla katılmak" dedi.


- Antalya
Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
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