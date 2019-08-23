Son Dakika Haberleri: Okçulukta Spor A.Ş. farkı
Son Dakika Spor Haber

Okçulukta Spor A.Ş. farkı

39 dakika önce

21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük derecese elde etti.

Okçulukta Spor A.Ş. farkı, System.String[]

21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş. 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük derecese elde etti.


Kayseri Minikler Okçuluk il Birinciliği müsabakaları 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş adına yarıyan sporculardan 11-12 yaş Klasik Yay Bayanlar kategorisinde Ayşe Temiz ikinci, Elif Hafız ve Ecrin Küçükekmekçi üçüncü oldu. Klasik Yay Erkeklerde ise Ebubekir Özdemir birinci, İbrahim Kutsal ikinci, Ertuğrul Mermi ve Muratcan Ayyıldız üçüncü olarak bronz madamya aldı. Yine, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde; Cengiz Gümüş birinci olmayı başardı. 9-10 yaş Klasik Yay Erkekler kategorisinde Muhammed Eren Narsat birinci, Klasik Yay Bayanlarda Zeynep Rana Kiracı üçüncü oldu.


Dereceye giren sporcular, 30 Ağustos 2019'da Bursa'da yapılacak olan 11-12 Yaş Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!
Derya Can serbest dalış rekoru kırdı! Dalışı takip eden gazeteci suya düştü Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okçulukta Spor A.Ş. farkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]