Okçulukta Uluslararası Fetih Kupası Balıkesir'de
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Uluslararası Fetih Kupası Balıkesir'de yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı
tarafından düzenlenen Geleneksel 7. Uluslararası Fetih Kupası Balıkesir
'de yapılacak. 7 Nisan
'da Balıkesir'de gerçekleşecek ön elemelerde 12 şehirden 550 sporcu birincilik için yarışacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye
Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve Türkiye'de en büyük sivil okçuluk organizasyonu olarak kabul edilen Geleneksel Fetih Kupası
ön elemeleri Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde toplam 5 bölgede yapılacak müsabakalar için Bursa
, Bilecik
, Kütahya
, Çanakkale
, Manisa
, Uşak
, İzmir
, Aydın
, Denizli
, Muğla
ve Burdur
illerinden sporcular yarışmalara katılacak.
Geleneksel ve modern okçuluk gibi farklı disiplinleri aynı alanda buluşturan Geleneksel Fetih Kupası Balıkesir Bölgesi ön elemeleri, İsmail Akçay Atletizm
Pisti'nde yapılacak elemelere 550 sporcunun katılması bekleniyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
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