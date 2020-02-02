Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı - Son Dakika

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde okey takozuyla camı kırıp kıraathaneye giren hırsız, çekmecede bulunan 5 bin TL'yi çalıp, iş yerine yağ dökerek kaçtı.

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL'yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde okey takozuyla camı kırıp kıraathaneye giren hırsız, çekmecede bulunan 5 bin TL'yi çalıp, iş yerine yağ dökerek kaçtı.


Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneyi soyan hırsız, güvenlik kameralarına takılınca yakayı ele verdi. İşletme sahibi Mustafa Aydın, "7 aydır bu kıraathaneyi işletiyoruz ortağımla beraber. Olay günü iş yerini kapatıp eve gittiğimizde, gittikten 10-15 dakika sonra bu olay gerçekleşmiş. Tabii ki sabah geldiğimizde görüyoruz. Ondan sonra kameralara açıp bakıyoruz, olay gerçekleşmiş" dedi.


"Okey takozuyla camı kırmış"


Aydın, hırsızın okey takozuyla camı kırdığını belirterek, "Camı kırıp kapıyı açıyor, daha sonra cam kavanozdaki bozuk metal paraları alıyor ve çekmeceyi açıyor, 5 bin TL emanet parayı alıyor. Yine çekmeceleri karıştırıyor, orada da bir şeyler var mı diye bakıyor. Orada bir şeyler bulamayınca tekrar geliyor. Burada şişenin içinde sıvı yağ var. Onu benzin mi zannetti ne zannettiyse yere dökerekten çıkıp gidiyor. Biz de kameralardan sabah ortağımla birlikte geldiğimizde camlar kırık, brandalar kesik. Kameralara baktık. Şahsın gece 00.30–01.00 arası buraya girdiğini, girdikten sonra hırsızlığı yaptığını tespit edip görüntülerle birlikte emniyete gittik. Emniyette şahsı yakalamış ve cezaevine göndermiş" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Aydın, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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