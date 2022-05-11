Okinawa Valisi Tamaki, ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planının durdurulmasını istiyor - Son Dakika

Okinawa Valisi Tamaki Denny, Japon hükümetinden, ABD'ye ait Futenma Hava Üssü'nün ada içerisindeki yeniden konumlandırılması planını durdurmasını istedi.

ABD'nin Okinawa'yı Japon egemenliğine iade etmesinin 50. yıl dönümü dolayısıyla ada eyaletindeki ABD'ye ait askeri üsler ülke gündemini meşgul ediyor.

Başkent Tokyo'da Başbakan Kişida Fumio ile bir araya gelen Vali Tamaki, ABD üssünün ada içerisindeki yeniden konumlandırılması planının durdurulmasını istedi.

Görüşmede bir dizi teklifler sunan Tamaki, " Japonya'daki ABD kuvvetleri ve personelinin statüsünü" tanımlayan anlaşmanın revize edilmesi gerektiğini de söyledi.

Akabinde gazetecilere konuşan eyalet valisi, merkezi hükümetten, problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi ve eyaletin taleplerinin "dürüstçe" ele alınmasını beklediklerini söyledi.

Tamaki, görüşmede Başbakan Kişida'nın, "ABD askeri üslerinin ada eyaleti üzerindeki yükünün hafifletilmesine yönelik çabalayacağını söylediğini" aktardı.

Plan

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.

LDP, planın Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu savunuyor.