Okinawalılar, adadaki ABD askeri üslerinden rahatsızlık duyuyor - Son Dakika

Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa'da halk, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini yoğunlaştıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfedilen ada genelindeki ABD askeri tesislerinden rahatsızlık duyuyor ve "üslerin ülke geneline paylaştırılması gerektiğini" savunuyor.

Adanın, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde, Okinawa'da konuşlanan ABD'ye ait askeri üsler, hem ülke gündemini hem de halk yaşamını meşgul ediyor.

NHK'nın anketine göre halkın yüzde 80'i, ABD güçlerinin yoğun yer aldığı Okinawa'da askeri üs yükünün, diğer eyaletlere kıyasla "adil olmayacak oranda fazla" olduğunu belirtti.

İki bin kişilik ankete katılanların yüzde 51'i "Okinawa üzerindeki ABD üslerinin yükünün hafifletilmesini, yüzde 58'i ise askeri üslerin Okinawa dışına taşınmasını" istediğini ifade etti.

Yerel ile merkezi yönetim farklı düşünüyor

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

ABD'nin Okinowa'daki askeri üslerinin, Japonya genelindeki üslerine oranı, Japon egemenliğine iade edildiği 1972'de yüzde 58,7 iken, halihazırda yüzde 70,6.

En güneybatıda yer alan Okinawa Adası'na, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.

Seçimle iş başına gelen adadaki valilik, üslerin sayısının düşürülmesini savunurken, Japon hükümetinin bu konuda somut adım atmakta ayak direttiği kaydediliyor.

Başkent Tokyo'ya uçakla 3 saat uzaklıktaki Okinawa'da halk, AA'ya yaptığı değerlendirmede ABD üslerinin sayısı ile üslerin hayata etkisini anlattı.

"Ülke geneline paylaştırılmalı"

Giyim mağazası işleten Toguçi, üslerin ilk yıllarda "Çin tehdidine karşı" artırıldığını belirterek, "Japon hükümeti, üslerin stratejik olarak fayda sağladığını düşünüyor." dedi.

Sırtladığı üs yüküyle Okinawa'nın "saldırılacak hedef" konuma geldiğini belirten Toguçi, başta ana kara olmak üzere "üslerin ülke geneline paylaştırılması gerektiğini" söyledi.

"Gürültü sorun"

Ortadoğu kültürüne ait ürünler satan Kooşi, ada halkının, askeri uçakların bölgede yol açtığı gürültü kirliliği ile kaza risklerinden muzdarip olduğunu kaydetti.

Kooşi, "Kadena Hava Üssü'ne yakın oturuyorum. Uçakların gürültüsü büyük sorun, özellikle geceleri. Üs sayısının eninde sonunda düşürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kooşi, bir tüccar olarak ise eyalet genelinde yaşayan ABD askerlerinin varlığının işletmesine gelir sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fırın işleten Nakamoto, askeri üslere yakın oturmadığını ancak pek çok kez gazete haberlerinden, askeri uçakların trafiğinden rahatsız olanları duyduğunu söyledi.

Ana karaya kıyasla Okinawa'nın "oldukça fazla askeri üs yükünü sırtladığını" dile getiren Nakamoto, "üsler Japonya'nın ihtiyacı ise Okinawa'da yoğunlaşmaması gerekir." dedi.

Yakındaki Doğu Çin Denizi'nde "Senkaku" gibi Pekin-Tokyo arası tartışmalı sorunların sürdüğünü anımsatan Nakamoto, üslerin sayısının "kolayca düşürülemeyeceğini" savundu.

"Futenma taşınmalı"

Emekli Seitetsu, Ginowan'daki Futenma Hava Üssü için "Futenma şehrin göbeğinde ve halk yaşamına büyük tehlike saçıyor. Daha önce pek çok kaza oldu ve taşınması gerekiyor." dedi.

Hamur işi satıcısı Satoşi de ABD üslerinin sayısının düşürülmesi için eyalet yönetiminin attığı adımlar karşısında Tokyo hükümetinin yaklaşımını anlaşılmaz bulduğunu belirtti.