Ökk Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Esasa ilişkin savunma yapan Serkan Ak, olay günü Özel Hava Alayı'ndaki bir arızayı gidermek için kışlada bulunduğunu, akşam saatlerinde sanık eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in kendisini arayarak bir terör saldırısı olabileceğini söylediğini aktardı.



Çelik'in kendisine, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrini ilettiğini, bu doğrultuda nizamiyeye giderek dışarıdan gelenleri içeri almadığını beyan eden Ak, darbe girişimine yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savundu.



Davanın görülmesine yarın sanık Ak'ın savunmasıyla devam edilecek.



Davanın 27 Eylül 2018'de görülen duruşmasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada sanık Ak'ın, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!

Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi

Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek