Son Dakika Haberleri: Ökk Darbe Girişimi Davası

Ökk Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski teğmen Engin Kaya, 15 Temmuz'dan önce darbe girişimi olacağından haberdar olmadığını ve olaylar esnasında bu düşünceyle hareket etmediğini iddia etti.

Olay günü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini, burada terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine ÖKK'ye döndüğünü ifade eden Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"15 Temmuz gecesi sıralı amirlerim tarafından alaya çağırıldım. Burada terör saldırısı olduğu gerekçesiyle ÖKK'ye gitmem emredildi. ÖKK'de gün ağarana kadar nizamiyede nöbet tuttum. Bu zaman zarfındaki eylemlerim amirlerimin emirleri doğrultusunda ve hukuki çerçeve içerisindedir. Sabah saatlerinde gözaltına alındım."

Üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmeyen Kaya, beraat talebinde bulundu.

Sanık Yalçın Damar da savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:37 Kaynak: AA

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