Ökk Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Esasa ilişkin savunma yapan tutuksuz sanıklardan Yıldıray Y, 15 Temmuz 2016 öncesi yaklaşık 20 gündür yıllık izinde olduğunu, olay gününde Ankara'da dahi olmadığını ileri sürdü.



Darbe girişimi öncesi birliğinin Hatay'da görevli olduğunu, 15 Temmuz'da da Hatay'a doğru otobüs ile yolculuk yaptığını beyan eden Yıldıray Y, darbe girişiminin ardından ele geçirilen personel isim listesinde adının bulunması sebebiyle cezalandırılmasının talep edildiğini söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savundu.



Şehit Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen eski tuğgeneral Semih Terzi ve bazı darbe sanıkları ile iletişim kaydı bulunması konusunda da savunma yapan Yıldıray Y, "Olay tarihinde Terzi benim amirim konumunda değildir. Bu nedenle kendisinin attığı mesaja bakmadım ve cevap da vermedim." dedi.



Sanık Yıldıray Y, tutuklu sanık Ümit Bak ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi Fırat Alakuş ile görüşmelerinin de darbe içerikli olmadığını belirterek mahkeme heyetinden beraatini istedi.



Sanık eski astsubay Süleyman Menteş'in de savunmasının ardından gelecek hafta devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

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