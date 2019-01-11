Son Dakika Haberleri: Ökk Davasında Ara Karar

Ökk Davasında Ara Karar

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, mütalaasında yargılamanın geldiği aşama itibarıyla sanık avukatlarının yeni tanık dinlenme talebi sürece etki etmeyeceğinden bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmesini, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Yargılamaya 14 Şubat'ta devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:06 Kaynak: AA

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