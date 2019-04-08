Son Dakika Haberleri: Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında 23 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında 23 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada 23 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada 23 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanıkların son sözleri alındı. Daha sonra karar Mahkeme Başkanı Bayram Kantık tarafından açıklandı.

Karara göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak açıkladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:57 Kaynak: İHA

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