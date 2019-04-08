Son Dakika Haberleri: Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında Karar (1)

Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında Karar (1)

10 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 kişinin yargılandığı davada 23 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında Karar (1), System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 kişinin yargılandığı davada 23 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada karar çıktı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak belirledi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:35 Kaynak: AA

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