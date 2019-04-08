Ökk'deki Darbe Girişimi Davasında Karar (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı davada "anayasal düzeni ihlal" suçundan 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 18 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl ile 7,5 yıl arasında değişen sürede hapse mahkum edildi. Ankara
14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in eşi, gazi Astsubay İsmail Oğuz
ve avukatları ile müdahiller Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı
tüzel kişiliklerinin avukatları katıldı.
Hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıkların son sözleri dinlendi ve sonrasında Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı.
Buna göre sanıklar Ahmet Müfi·t Küçük, Ali· Kapucu, Bi·lal Tosun, Engi·n Kaya, Fahri· Ersoy, Fati·h Uysal
, Gökhan Mercan
, Mehmet Ali Çelik, Mehmet Raydemi·r, Murat Aydın
, Mustafa Koyuncu
, Muzaffer Han
, Osman Çolak
, Özgür Çi·loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi·m Eşref Çıtak
, Serkan
Ak, Serkan Coşkun, Sezgi·n Güney
, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demi·rtaş, Ümit Bak
, Ümi·t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi·n ve Yakup Akkuş
"anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak bu sanıklardan Murat Aydın, Muzaffer Han ve Şenol Soylu'nun fiilden sonraki davranışları dikkate alınarak cezaları, takdiri indirimle müebbet hapis olarak belirlendi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Müfit
Küçük, Fahri Ersoy
, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin, müşteki gazi Astsubay İsmail Oğuz'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Terör örgütü üyeliğinden 5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis
Sanıklar Engin Sevinç
, Faruk Erkul, Halil Kuş, Okan Türkmen
, Yalçın Damar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay; Ahmet Turan
Yücedağ, Baki Ağyar, Emre Andıç, Gürbüz Türk, Mehmet Durmaz
, Mehmet Kuşlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert
, Ufuk Kaplan
aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Yasin Delibaş, Mehmet Koç
ve Bekir Kurt
ise yine "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5'er yıl hapse mahkum edildi.
Diğer kararlar Ahmet Aslan
, Hüseyin Uludağ
, Kadir Aslan
, Mehmet Yaşar
Çelik, Mustafa Sarıboğa, Ökkeş Dursun Öztürk, Umut Coşkun'a "anayasal düzeni ihlal" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, Cem Sinan
Yenal, Emrah Şentürk
, Şükrü Bülbül'ün tüm suçlardan beraatine hükmetti.
Adem Loğa, Ahmet Seçkin Vural, Alperen Berat Durmuş, Fatih
Rüştü Keten, Hüseyin Uğurer, Mehmet Ali Eser, Mustafa Avdan
, Osman Yalçın, Ömer Faruk Cavlazoğlu ve Yıldıray Yılmaz
'ın da "anayasal düzeni ihlal" suçundan beraatlerine hükmedildi.
Sanıklar Burak Keklik, Ertuğrul Bozçal, Harun Reşit
Aktaş ve Süleyman Menteş
'in dosyalarının ise ayrılması kararlaştırıldı.
Tutuklu sanıklar Baki Ağyar, Bekir Kurt, Engin Sevinç, Faruk Erkul ve Okan Türkmen'in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verildi.
(Bitti)