ÖKK eski komutanı Aksakallı, Metin İyidil'in yargılandığı davada tanıklık yaptı (2) - Son Dakika

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme esas hakkında mütalaasına açıklaması için, Cumhuriyet savcına söz verdi. Savcı, dosyaya giren deliller ışığında sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutcu'nun, fiilen darbe girişimde bulunmamalarına rağmen, darbe girişimine karşı etkin bir karşı duruş sergilemedikleri bu nedenle, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, hükümle birlikte tutuksuz sanık Abdullah Barutcu'nun tutuklanmasını istedi. Savcının mütalaasının ardından sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Ayrıca tutuklu sanıklar İyidil ve Koçyiğit, tahliye talebinde bulundu. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıkların taleplerinin reddine, savunma için süre taleplerinin kabulüne hükmederek, duruşmayı erteledi.