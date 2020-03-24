Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza - Son Dakika
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Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koruma altında bulunan oklu kirpiyi avlayıp, derisini yüzerken yakalanan 2 kişiye, toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi.

Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koruma altında bulunan oklu kirpiyi avlayıp, derisini yüzerken yakalanan 2 kişiye, toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi. İkilinin avda kulladıkları pitbull cinsi 3 köpeğe el konuldu.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Encekler Mahallesi civarında oklu kirpi avlandığını belirledi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi, Pitbull cinsi köpekler ile avlayan S.A.(42) ve E.A.'yı (56) suçüstü yakaladı. İkilinin derisini yüzmek isterken yakalandıkları otlu kirpi ile pitbull cinsi 3 köpeğe el konuldu. Şüphelilerin, pitbullar ile korkutarak yuvasından çıkmasını sağladıkları kirpiyi, sivri uçlu aletlerle öldürerek, avladıkları belirlendi.

Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, ifadelerinde oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladığını söyleyen ikiliye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 840 TL, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 pitbul cinsi köpek için de 27 bin 750 TL olmak üzere toplam 36 bin 590 TL para cezası kesti.

Şüpheliler, serbet bırakılırken, el konulan 3 pitbull cinsi köpek, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.


Jandarma, Pitbull, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:24 Kaynak: DHA

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