Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
19 dakika önce
Adana'da yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
'da yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Sarıçam
ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar
ekipleri, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmada gece saat 03.00'da yaptıklarını kontrollerde koruma altında olan oklu kirpi avlayan 3 kişiyi yakaladı.
3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca idari yaptırım cezası kesildi. - ADANA
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