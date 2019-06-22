Oklu kirpi avlayanlara para cezası
22 dakika önce
Hatay'da oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza verildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:25 Kaynak: AA
'da oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Hatay Şube Müdürlüğü Dörtyol
Şefliğine bağlı Erzin
ilçesi Gökdere
Mahallesi'nde, oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun 3 kişi tespit edildi.
Kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, 13 bin 897 lira ceza kesildi.
Açıklamada, doğa koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
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