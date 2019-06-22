Son Dakika Haberleri: Oklu kirpi avlayanlara para cezası
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Oklu kirpi avlayanlara para cezası

22 dakika önce

Hatay'da oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza verildi.

Oklu kirpi avlayanlara para cezası, System.String[]
Hatay'da oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü Dörtyol Şefliğine bağlı Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde, oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun 3 kişi tespit edildi.
Kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, 13 bin 897 lira ceza kesildi.
Açıklamada, doğa koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:25 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
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