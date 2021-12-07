Oklu kirpilerin akşam gezintisi - Son Dakika

Oklu kirpilerin akşam gezintisi
Akşam saatlerinde yolda peş peşe yürüyen 3 adet oklu kirpi, tarlasından dönen bir çiftçinin kamerasına yansıyınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameraya yansıyan oklu kirpiler ilginç görüntüler sergiledi.
Karalar Mahallesinde bulunan tarlasından dönen Hakkı Duygu, dönüş yolunda bir hareketlilik gördü. Telefonunu çıkartarak kayda giren Duygu'nun objektifine 3 adet oklu kirpi takıldı.
Peş peşe yolda yürüyen oklu kirpiler daha sonra sarp araziye saparak gözden kayboldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Duygu'nun videosuna çok sayıda beğeni geldi.
Kaynak: İHA
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