Oklu Kirpinin Öldürülmesiyle İlgili İnceleme Başlatıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi yaşayan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde nesli tükenme tehlikesi yaşayan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan bir oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, oklu kirpinin beslenmesi yasak olan pitbull cinsi bir köpekle yakalanarak öldürülmesiyle ilgili görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından şahısların kimliğini belirleyerek cezai işlem uygulamak için inceleme başlattı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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